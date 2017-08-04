Банки
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: С прокурорским приветом

Акционер «Югры» зовет на помощь Генпрокуратуру

Он добивается уголовного преследования бывшего руководителя временной администрации

Миноритарный акционер «Югры» Андрей Коршунов подал заявление в Генпрокуратуру: он просит проверить действия бывшего руководителя временной администрации банка Дмитрия Онегина. Об этом сообщило агентство «Прогресс», которое представляет основного бенефициара «Югры» Алексея Хотина. Коршунову принадлежит около 1% акций «Югры», следует из ответа «Прогресса».

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