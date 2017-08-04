Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: С прокурорским приветом
Акционер «Югры» зовет на помощь Генпрокуратуру
Он добивается уголовного преследования бывшего руководителя временной администрации
- Анна Еремина
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ЦБ ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля, а в прошлую пятницу отозвал у банка лицензию
Е. Разумный / Ведомости
Миноритарный акционер «Югры» Андрей Коршунов подал заявление в Генпрокуратуру: он просит проверить действия бывшего руководителя временной администрации банка Дмитрия Онегина. Об этом сообщило агентство «Прогресс», которое представляет основного бенефициара «Югры» Алексея Хотина. Коршунову принадлежит около 1% акций «Югры», следует из ответа «Прогресса».
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