Профучастники
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: 8,8% для молчунов

ВЭБ заработал 8,8% годовых для молчунов

Вчера управляющий отчитался о результатах: они скромнее, чем год назад, но все же больше инфляции

Граждане, оставившие свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, так называемые молчуны, не прогадали: в первом полугодии 2017 г. ВЭБ заработал для них 8,8% годовых по расширенному портфелю. Это в два раза больше инфляции – она за шесть месяцев составила 4,4% в годовом выражении.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике