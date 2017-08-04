ВЭБ заработал 8,8% годовых для молчунов

Вчера управляющий отчитался о результатах: они скромнее, чем год назад, но все же больше инфляции

Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: 8,8% для молчунов

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Большинство россиян предпочли оставить свои накопления в ВЭБе Е. Разумный / Ведомости

Граждане, оставившие свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, так называемые молчуны, не прогадали: в первом полугодии 2017 г. ВЭБ заработал для них 8,8% годовых по расширенному портфелю. Это в два раза больше инфляции – она за шесть месяцев составила 4,4% в годовом выражении.