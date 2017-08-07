Рынки
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Хедж-фонды отстали на $1 трлн

Хедж-фонды все сильнее отстают от биржевых

Они проигрывают и по активам, и по доходности

На прошлой неделе индекс Dow Jones впервые взял рубеж в 22000 пунктов, а активы под управлением ETF на $1 трлн превзошли активы под управлением хедж-фондов (данные ETFGI). С начала года чистый приток средств в глобальные ETF составил $347,7 млрд по сравнению с $1,2 млрд в хедж-фонды (данные HFR).

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