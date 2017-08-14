Страхование
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Подарок от ЦБ на 10 млрд руб.

ЦБ дает страховщикам послабление по страховым резервам

Это позволит им высвободить миллиарды рублей

ЦБ даст страховщикам послабления при расчете страховых резервов, соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора в минувшую пятницу и вступает в силу с 21 августа. Как следует из документа, благодаря новой методике у страховщиков могут высвободиться деньги и увеличиться фактическая маржа платежеспособности (норматив, отражающий запас свободных средств. – «Ведомости»).

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