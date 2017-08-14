ЦБ дает страховщикам послабление по страховым резервам

Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Подарок от ЦБ на 10 млрд руб.

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Уточнение должно уравновесить последствия от введения системы «двойных резервов» и новых требований к расчету отношения капитала и обязательств, поясняет представитель ЦБ Максим Стулов / Ведомости

ЦБ даст страховщикам послабления при расчете страховых резервов, соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора в минувшую пятницу и вступает в силу с 21 августа. Как следует из документа, благодаря новой методике у страховщиков могут высвободиться деньги и увеличиться фактическая маржа платежеспособности (норматив, отражающий запас свободных средств. – «Ведомости»).