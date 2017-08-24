Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Инвесторы споют на «Улице Сезам»

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Права на песни из «Улицы Сезам» в ходе аукциона подорожали на треть Sesame Workshop

Инвестор Дэвид Голдберг (36 лет) потратил $580 000, чтобы получить права на будущие доходы от песен из мультсериала «Улица Сезам», пишет WSJ. «Зачем держать деньги в кэше, если на этом не заработать?» – говорит он. Роялти приносят 8–12% годовых, тогда как считающиеся высокодоходными мусорные бонды – 6%. Для Голдберга это не первый опыт: ему принадлежат права на обувной бренд баскетболиста Патрика Юинга.