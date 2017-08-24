Персональные финансы
Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Инвесторы споют на «Улице Сезам»

Инвесторы споют на «Улице Сезам»

Роялти стали доступны розничным инвесторам и приносят 8–12% годовых

Инвестор Дэвид Голдберг (36 лет) потратил $580 000, чтобы получить права на будущие доходы от песен из мультсериала «Улица Сезам», пишет WSJ. «Зачем держать деньги в кэше, если на этом не заработать?» – говорит он. Роялти приносят 8–12% годовых, тогда как считающиеся высокодоходными мусорные бонды – 6%. Для Голдберга это не первый опыт: ему принадлежат права на обувной бренд баскетболиста Патрика Юинга.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике