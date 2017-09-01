Рынки
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Как центробанки боролись с инфляцией и кризисами

Как европейские и азиатские центробанки боролись с кризисами и инфляцией

И как им сейчас реагировать на волатильность

Зети Ахтар Азис, председатель Центрального банка Малайзии в 2000–2016 гг.

Ограничивать свободу движения капитала следует только в чрезвычайной ситуации и временно. Это лишь способ стабилизировать обстановку, чтобы быстрее запустить рост экономики. Когда в 2008–2009 гг., а потом в 2013–2014 гг. Малайзия столкнулась даже с бóльшей волатильностью, чем 20 лет назад, мы уже не стали использовать этот инструмент.

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