Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Центробанк предлагает новые правила игры
Центробанк предложил банкирам менять бизнес-модель
Если она построена на кредитовании банком своих собственников
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Тем, кто прислушается к регулятору и готов стать для него прозрачным, ЦБ обещает дружелюбный надзор
Денис Абрамов / Ведомости
Я советую тем, у кого бизнес-модель построена на кредитовании бизнеса собственников, серьезно задуматься» над ее изменением, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в июле на Международном финансовом конгрессе (МФК). «Мы хотим, чтобы банковское сообщество знало, что наши намерения серьезны, и мы будем последовательно ужесточать подходы», – предупредила она.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}