Центробанк предложил банкирам менять бизнес-модель

Если она построена на кредитовании банком своих собственников

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Тем, кто прислушается к регулятору и готов стать для него прозрачным, ЦБ обещает дружелюбный надзор Денис Абрамов / Ведомости

Я советую тем, у кого бизнес-модель построена на кредитовании бизнеса собственников, серьезно задуматься» над ее изменением, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в июле на Международном финансовом конгрессе (МФК). «Мы хотим, чтобы банковское сообщество знало, что наши намерения серьезны, и мы будем последовательно ужесточать подходы», – предупредила она.