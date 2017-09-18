Держатели еврооблигаций «Россия-30» избавляются от них

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Продажи начались после того, как Минфин объявил условия обмена выпусков с погашением в 2018 и 2030 гг. на дополнительные выпуски соответственно «России-27» и «России-47». Е. Разумный / Ведомости

Еврооблигации России с погашением в 2030 г. («Россия-30») дешевели несколько дней подряд. К закрытию пятницы они стоили 118,11% от номинала – а до 13 сентября их цена составляла около 120%. За три дня доходность бумаги выросла на 0,37% до 2,5% (см. график).

С начала 2015 г. бумаги скупал холдинг «Открытие», к 30 июня 2017 г. ему принадлежал 51% выпуска еврооблигаций балансовой стоимостью 395 млрд руб., что позволяло банку определять цену на рынке.

В последние дни кто-то продает «Россию-30», и это не «Открытие», солидарны участники рынка. Продажи начались после того, как Минфин объявил условия обмена выпусков с погашением в 2018 и 2030 гг. на дополнительные выпуски соответственно «России-27» и «России-47». Цена выкупа «России-30» не должна превышать 117,5% от номинала, но окончательно условия будут определены только 20 сентября. Несмотря на это, остальным держателям хватило сигналов для того, чтобы зафиксировать прибыль по этим бумагам, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. На прошлой неделе, в четверг, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина открыто признала, что цена «России-30» завышена: «На балансе «Открытия» эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние. Имело место определенное манипулирование их рыночной ценой». Тем более эти облигации настолько неликвидны, что значительно изменить цену можно даже несколькими более-менее крупными сделками в отсутствие покупок со стороны крупнейшего держателя, рассуждает Порывай.

Инвесторы хотят продать бумаги по ценам, которые пока выше, чем предложенные Минфином, говорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко: «Скорее всего, основные держатели помимо «Открытия» не хотят оставаться с бумагами неликвидного выпуска и после обмена».

Самому «Открытию» продажа невыгодна, уверен руководитель отдела торговли долговыми инструментами «Атона» Константин Глазов: «Открытие» в любом случае получит хорошую прибыль по сравнению с ценой приобретения, кроме того, ликвидность совсем не помешает банку в сегодняшней ситуации (предложенный к обмену выпуск считается более ликвидным. – «Ведомости»)». В какой-то степени «Открытие» скупало «Россию-30» как раз в расчете на выкуп Минфином, полагает Глазов: для Минфина этот выпуск дорог в обслуживании из-за высоких купонов плюс «Россия-30» – единственный суверенный евробонд, номинал которого погашается со временем, поэтому разговоры об обмене были давно.

За 2015–2016 гг. Минфин погасил бумаги на $2,4 млрд (данные Rusbonds), без этого в 2015 г. доля «Открытия» среди держателей выпуска была 74%.

ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» 29 августа, регулятор станет собственником не менее 75% акций банка через Фонд консолидации банковского сектора. Владение облигациями «Россия-30» позволяло «Открытию» неплохо зарабатывать: банк финансировал покупки через сделки обратного репо с ЦБ под 1,5–2%, тогда как купон по бумагам составлял 7,5%. В том числе это отразилось на росте активов банка.

Теоретически тот факт, что цена обмена еврооблигаций будет ниже той, что существовала на рынке до недавнего времени, может увеличить отрицательный капитал банка, если он отражал бумаги по более высокой стоимости, рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов. Однако, продолжает он, сейчас оценить, насколько это повлияет на финансовое состояние банка, невозможно: часть этих бумаг отражалась как обеспечение сделок обратного репо, причем залоговая стоимость, судя по всему, была ниже предоставленного финансирования, что тоже может быть источником потерь.

Представитель «ФК Открытие» от комментариев отказался.