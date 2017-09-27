Московский кредитный банк уверяет, что ему не нужна помощь ЦБ

Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: МКБ обойдется без Центробанка

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Владелец Московского кредитного банка может занять на выкуп его облигаций Максим Стулов / Ведомости

Концерн «Россиум», владеющий 56,83% акций Московского кредитного банка (МКБ), сообщил, что может приобрести субординированные еврооблигации банка трех выпусков – с погашением в 2018 и 2027 гг., а также вечные бонды. Такое решение концерн принял «в связи с существенными изменениями цен» этих бумаг, говорится в сообщении.