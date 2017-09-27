Банки
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: МКБ обойдется без Центробанка

Московский кредитный банк уверяет, что ему не нужна помощь ЦБ

Котировки евробондов банка поддержит его основной акционер – концерн «Россиум» Романа Авдеева

Концерн «Россиум», владеющий 56,83% акций Московского кредитного банка (МКБ), сообщил, что может приобрести субординированные еврооблигации банка трех выпусков – с погашением в 2018 и 2027 гг., а также вечные бонды. Такое решение концерн принял «в связи с существенными изменениями цен» этих бумаг, говорится в сообщении.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике