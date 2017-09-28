Центробанк рассказал об атаках на банки
Хакеры становятся все изобретательнее
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Хакеры становятся все изобретательнее
М. Стулов / Ведомости
Банк России с 1 июня 2016 г. по 1 сентября 2017 г. зафиксировал несколько типов атак на банки, говорится в ежегодном отчете FinCERT – центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, созданного при ЦБ.
Во-первых, участились DdoS-атаки, влекущие отказ в обслуживании. По данным FinCERT, пик их числа (20 атак) пришелся на IV квартал 2016 г. Далее в первых двух кварталах текущего года центр отметил восемь и 12 DDoS-атак соответственно, а в июле и августе отметил лишь две такие атаки.
Но если взглянуть на динамику мощности этих атак, то самые сильные из них российским банкам пришлось испытать в первом полугодии 2017 г.: 6000 Мбитс/с и 6200 Мбит/с соответственно.
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