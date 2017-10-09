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Татьяна Бочкарева
Рынки
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Инвесторы не думают о плохом

Фондовый рынок США уверенно растет почти год, игнорируя риски

Инвесторы спокойны, потому что на случай обвала соломки не подстелешь

«Если послушать людей, то у каждого трейдера Уолл-стрит, а также у тещи или свекрови трейдера открыты короткие позиции на индекс волатильности VIX, – сказал WSJ главный рыночный стратег Jefferies Дэвид Зервос, – но я не знаю, где прячутся все эти люди, я нигде их не видел».

Третий квартал оказался очень спокойным для фондового рынка США. Среднее значение индекса VIX, отражающего ожидания инвесторами обвала в ближайшие 30 дней, составило рекордно низкие 10,94 пункта. Биржа Chicago Board Options Exchange, которая рассчитывает индекс VIX, даже ввела в обращение новый вид опционных контрактов, позволяющих сделать ставки, что VIX опустится ниже 9 пунктов.

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