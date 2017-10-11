ЦБ мог остановить «Югру» еще в 2013 году

Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: ЦБ опоздал на три года

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ЦБ, как правило, не комментирует действующие банки, поэтому мы не знаем, были ли подобные случаи кроме «Югры Максим Стулов / Ведомости

Основания для введения временной администрации в «Югру» были у Центробанка еще в 2013 г., сообщил представитель регулятора, выступая в арбитражном суде. «Банк в ситуацию, в которой он оказался, загнал себя самостоятельно. Мы с этим банком работаем не один год, и первый раз основания для введения временной администрации возникали в связи с тем, что собственные средства в результате формирования резервов снижались ниже 30%», – рассказал представитель ЦБ, добавив, что такая ситуация возникла еще в 2013 г. (цитата по «Интерфаксу»).

Временная администрация может быть введена, если банк допустил снижение капитала на 30% по сравнению с его максимальной величиной за последний год. Одновременно банк должен нарушить один из обязательных нормативов, говорится в законе о банкротстве. Представитель ЦБ в суде не рассказал, какой из нормативов был нарушен и почему регулятор решил не вводить временную администрацию. Комментарии пресс-службы ЦБ вечером получить не удалось.