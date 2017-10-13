Банки смогут заработать триллион за год, несмотря на санации
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«Я думаю, что можно рассчитывать на прибыль, близкую к 1 трлн руб., может быть, даже немного больше триллиона, даже с учетом признания убытков в банках, которые финансово оздоравливаются», – заявил в интервью телеканалу «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).
Сентябрь оказался провальным для банков – прибыль сектора в этом месяце сократилась с 997 млрд до 675 млрд руб., свидетельствует статистика ЦБ. Падение произошло из-за признания убытков «ФК Открытие» и Бинбанка, которые санированы Фондом консолидации банковского сектора. Во вторник на «Федресурсе» обновились данные о состоянии капитала санируемых «ФК Открытие» (минус 188,9 млрд руб.) и «Траста» (минус 157,9 млрд руб.), данных о состоянии Бинбанка пока нет. «Это результат выявления временными администрациями схемных операций, сделок манипуляции стоимостью ценных бумаг на рынке, финансовой поддержки <...> организаций группы «Открытие» – «Росгосстраха» и пенсионных фондов», – указал Поздышев.
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