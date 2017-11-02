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Александра Астапенко|Светлана Бочарова
Банки
Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: Санкционным банкам нашли депозиты

Банки Ковальчука и Ротенбергов допущены до государственных денег

Находящиеся под санкциями «СМП банк» и банк «Россия» смогут работать с госкомпаниями и бюджетом

«СМП банку» разрешено хранить на депозитах временно свободные деньги госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования. Банку «Россия» также разрешили хранить резервы фонда и средства федерального бюджета, следует из текста распоряжений правительства от 28 октября.

Правительство последовательно ужесточает критерии допуска банков к средствам госкомпаний, бюджетных фондов и бюджета. Ранее среди критериев были допуск к программе докапитализации через ОФЗ, участие в системе страхования вкладов, отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, наличие рейтинга АКРА не ниже А-, а впоследствии – не ниже ВВВ- и проч. Кроме того, предполагалось, что вместо рейтинга гарантией надежности может стать наличие в акционерах правительства и ЦБ.

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