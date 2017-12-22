Банкам придется снижать ставки действующих займов

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Кредитным портфелям банков придется подзарядиться Евгений Разумный / Ведомости

Обслуживание кредитов обходится крупному бизнесу в 8,6% годовых (данные на конец июня), говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это на 0,5–1 процентный пункт (п. п.) выше ставки, по которой банки сейчас кредитуют крупных заемщиков. Значит, компании будут активно рефинансировать долги в 2018 г., в первую очередь на облигационном рынке, прогнозирует агентство.

Для расчета средней эффективной ставки АКРА изучило отчетность 80 крупных компаний с совокупной выручкой порядка 38,5 трлн руб. в 2016 г. (35% выручки всех нефинансовых компаний).

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