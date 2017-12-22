Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Перетягивание клиента
Банкам придется снижать ставки действующих займов
Сейчас кредиты обходятся заемщикам слишком дорого
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Кредитным портфелям банков придется подзарядиться
Евгений Разумный / Ведомости
Обслуживание кредитов обходится крупному бизнесу в 8,6% годовых (данные на конец июня), говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это на 0,5–1 процентный пункт (п. п.) выше ставки, по которой банки сейчас кредитуют крупных заемщиков. Значит, компании будут активно рефинансировать долги в 2018 г., в первую очередь на облигационном рынке, прогнозирует агентство.
Для расчета средней эффективной ставки АКРА изучило отчетность 80 крупных компаний с совокупной выручкой порядка 38,5 трлн руб. в 2016 г. (35% выручки всех нефинансовых компаний).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}