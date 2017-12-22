Финансы
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Анна Еремина
Банки
Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Перетягивание клиента

Банкам придется снижать ставки действующих займов

Сейчас кредиты обходятся заемщикам слишком дорого

Обслуживание кредитов обходится крупному бизнесу в 8,6% годовых (данные на конец июня), говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это на 0,5–1 процентный пункт (п. п.) выше ставки, по которой банки сейчас кредитуют крупных заемщиков. Значит, компании будут активно рефинансировать долги в 2018 г., в первую очередь на облигационном рынке, прогнозирует агентство.

Для расчета средней эффективной ставки АКРА изучило отчетность 80 крупных компаний с совокупной выручкой порядка 38,5 трлн руб. в 2016 г. (35% выручки всех нефинансовых компаний).

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Комментарии  ()
СергейЛ1
00:50 23.12.2017
Маржа упадёт, акции Сбербанка будут под давлением.
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