Инвесторы продолжают покупать и продавать списанные суборды «ФК Открытие»

Они могут скупать бумаги ниже номинала в надежде выиграть суд с ЦБ

Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Билет на войну с ЦБ

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Несмотря на то что банк списал еврооблигации из-за нехватки капитала, инвесторы совершают с бумагами внебиржевые сделки, рассказали «Ведомостям» три сотрудника брокерских компаний Максим Стулов / Ведомости

Субординированные еврооблигации на $500 млн санируемого «ФК Открытие» продолжают торговаться. Несмотря на то что банк их списал из-за нехватки капитала, инвесторы совершают с бумагами внебиржевые сделки, рассказали «Ведомостям» три сотрудника брокерских компаний. В терминале Bloomberg на прошлой неделе были заявки на покупку бумаг по цене 15% от номинала, также были и заявки на продажу бондов – 25% от номинала. Последние сделки проходили в середине декабря, их размер – $200 000–500 000, говорит один из собеседников «Ведомостей», возможность заключать сделки означает, что депозитарий не направил участникам рынка сообщение о списании бондов. Сделок с бумагами двух других выпусков – на $200 млн и на $300 млн – нет, замечает он: «Эти бумаги еще до санации «ФК Открытие» были неликвидными, возможно, выпуски просто нерыночные».

Обязательства по субординированным инструментам «ФК Открытие» прекратил еще в конце ноября прошлого года, когда ЦБ сократил его капитал до 1 руб. Причем коснулось это даже старых субордов, условия которых списания не предусматривали. Спасти вложенные средства смог лишь ВЭБ – банк досрочно вернул ему 6,9 млрд руб. антикризисного субординированного кредита, который получил еще в 2008 г. из средств фонда национального благосостояния.

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