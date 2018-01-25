Альфа-банк разместил вечные бонды с переподпиской

Спрос инвесторов на бумаги превысил $800 млн Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк разместил бессрочные cубординированные евробонды на $ 500 млн. Первый колл-опцион через 5,25 года, ставка купона зафиксирована на уровне 6,95% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превысил $ 800 млн, рассказал «Ведомостям» и. о. главного управляющего директора банка Алексей Чухлов.

Значительная часть покупателей бондов – международные инвесторы, преимущественно европейские инвестиционные фонды и швейцарские частные банки, уточнил Чухлов: «Размещение прошло в формате RegS - таким образом, в нем не принимали участия американские инвесторы». Всего в сделке приняли участие более 75 институциональных инвесторов и крупных фондов.

Встречи с инвесторами прошли 22-23 января в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами размещения стали Альфа-банк и UBS Limited.

«Высокий спрос на бумаги показал доверие инвесторов к бизнес-модели Альфа-банка несмотря на турбулентность на российском банковском рынке. Кроме того, размещение показало и достаточно большой интерес иностранных инвесторов к России при относительно умеренных перспективах роста экономики», – отметил Чухлов. По его словам, вопросы о предстоящих санкциях США инвесторов интересовали, но были вторичны по сравнению с вопросами о перспективах развития банка и российской экономики.

Бессрочные суборды – инструмент, который учитывается при расчете капитала банка первого уровня. Размещение такого инструмента связано с тем, что банку нужны средства на развитие, объяснил Чухлов. «У нас с нормативами все хорошо, но Альфа-банк хочет иметь дополнительный запас прочности и устойчивости. Этот инструмент позволит банку быстрее и больше кредитовать, да и в целом себя чувствовать более комфортно с точки зрения стратегии», – говорит он. Альфа-банк будет стараться удвоить долю рынка в розничном кредитовании в ближайшие три-пять лет, уточнил он.