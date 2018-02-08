Московский кредитный банк разместил евробонды на $500 млн

Спрос на бумаги превысил предложение почти в три раза

Спрос на бумаги превысил предложение почти в три раза Максим Стулов / Ведомости

Московский кредитный банк (МКБ) закрыл книгу заявок на еврооблигации на $500 млн с погашением в 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 5,55% годовых, говорится в пресс-релизе банка.

Спрос на бумаги превысил предложение почти в три раза, следует из сообщения. Он составил более $1,3 млрд, рассказал источник, близкий к эмитенту. Значительная часть покупателей бондов – международные инвесторы из Великобритании (32%), США (30%), стран континентальной Европы (23%). В размещении также участвовали и российские инвесторы.

Ранее МКБ провел ряд встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организацией выпуска занимаются Credit Suisse, JPMorgan, SG CIB, ING, Sova Capital, Unicredit Bank, «БК Регион».

МКБ провел размещение, несмотря на масштабное падение американского фондового рынка и повышенную волатильность, отметил предправления МКБ Владимир Чубарь. «Мы приняли верное решение реализовать сделку в изначально запланированные сроки на фоне открытия рынка в «зеленой зоне» и при поддержке устойчивого спроса со стороны инвесторов, которые подтвердили свою уверенность в качестве инвестиционной истории банка, уровне его управления и стратегии», – приводит пресс-служба его слова.

Это четвертое размещение евробондов банка за последние 18 месяцев. В ноябре 2016 г. банк разместил бонды на $500 млн (погашение в 2021 г.), в апреле 2017 г. – суборды на $600 млн (погашение в 2027 г.), в мае – бессрочные суборды на $700 млн.