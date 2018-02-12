Как Крис Ларсен заработал $8 млрд на криптовалюте и возглавил рейтинг Forbes

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Основатель Ripple Labs Крис Ларсен Ripple

Ларсен 4 января вошел в пятерку самых богатых людей мира, утверждает The New York Times (NYT). В тот день с состоянием $59 млрд он обогнал оставшегося шестым Марка Цукерберга, а затем моментально вылетел из топ-5. Основа его состояния – криптовалюта XRP, которую в просторечье называют по имени выпустившей ее компании – Ripple. Курс токенов пошел вниз, Ларсен стал нищать на глазах. В списке богачей по версии Forbes его фамилия так и не появилась – в годовом рейтинге нет «криптовалютчиков», оговаривается NYT.

Зато на прошлой неделе Forbes впервые выпустил специальный рейтинг бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях. Ларсен занял в нем 1-е место, по подсчетам журнала, он стоил куда более скромные $7,5–8 млрд. Вторым оказался сооснователь Ethereum Джозеф Люблин – у него не более $5 млрд, но не менее $1 млрд. На почетном 3-м месте основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао – $1,1–2 млрд.

Основанная Ларсеном компания Ripple Labs контролирует 61 млрд из 100 млрд токенов XRP. Forbes в своей оценке сложил стоимость на 19 января 5,19 млрд токенов, принадлежащих лично Ларсену, и оценку его 17%-ного пакета в Ripple.

В 2017 г. XRP стала самой быстрорастущей криптовалютой, пишет Business Insider. В январе за токен давали $0,0065, к концу года – $2,47. Правда, вчера она стоила чуть больше $1.

Обман на ипотеке

Ларсен вырос в самом центре инноваций – городе Сан-Хосе, который называют столицей Кремниевой долины. На свет он появился в 1960 г. Мама работала иллюстратором-фрилансером. Отец – авиамехаником в аэропорту Сан-Франциско и был активным членом профсоюза, не раз вступавшим в противостояние с начальством. Студенческому журналу Университета Калифорнии в Сан-Франциско Ларсен говорил, что отец научил его возмущаться несправедливостью и пытаться ее исправить. Как-то эта привычка обошлась Ларсену в $1 млн, который он потратил на финансирование общественного движения. Но она же позволила создать первый стартап.

Поначалу Ларсен решил стать не финтех-бизнесменом, а финансовым работником. Получил диплом по международному бизнесу и бухгалтерии в Университете Калифорнии в 1984 г. и устроился в Chevron аудитором. Благодаря работе повидал мир – работал в Индонезии, Эквадоре и Бразилии. Повысил образование, пройдя программу МВА Стэнфорда. А потом решил купить свой первый дом.

«У меня был плохой личный опыт при покупке первого жилья, – объяснял он в интервью сайту компании Nielsen. – Похоже, некоторые договоры вводят нас в заблуждение. Многие финансовые продукты продаются как подержанные автомобили, а не как сложные [финансовые] продукты, которыми являются на самом деле. Тот опыт и привел к появлению E-Loan в попытке сделать более прозрачный продукт, используя технологии. Да, определенно это и послужило источником вдохновения: моя злость и то, что меня ввели в заблуждение <...> когда брал заем».

В 1992 г. Ларсен и его знакомая – кредитный специалист Янина Павловски уволились с работы и основали свой ипотечный бизнес. Они искали для клиентов кредиты подешевле. А в 1996 г. задумали еще больше упростить процесс и занялись разработкой сайта www.e-loan.com, который запустили в 1997 г. Он помогал выбирать лучшее предложение напрямую у финансовой организации, экономя еще и на услугах агента-посредника около $1500, пишет Forbes.

Немало денег было потрачено на рекламу, в которой традиционная индустрия ипотеки высмеивалась как неповоротливая и абсурдная. С Yahoo был заключен контракт, чтобы при поиске ипотеки интернет-пользователи видели ссылку на E-Loan. Затраты окупились. В 1998 г. из-за кризиса ставка рефинансирования упала, ипотека подешевела и кредитование по ней выросло на 70% до $1,5 трлн. Онлайн-ипотека составляла всего $4,2 млрд, но четверть этого рынка принадлежала E-Loan, заключившей 5000 контрактов.

Продать в последнюю минуту

E-Loan наделала шума, но это не значит, что дела у стартапа шли хорошо. В августе 1998 г. бизнес остался без единого цента – все деньги ушли на зарплату 150 работникам, каждый месяц требовавшим $250 000. У Ларсена и Павловски выбор оказался прост. Либо продать проект и стать миллионерами на волне дотком-бума, либо найти где-нибудь денег для поддержания своего детища на плаву. Компания Intuit предложила выгодную сделку. Она была готова скупить все доступные акции, в том числе всю долю Ларсена и Павловски – в совокупности 40% акций. Каждому из основателей Intuit предложила $10 млн наличными и еще $16 млн своими акциями. Неплохо за три года работы, писал Forbes.

Ларсен ратовал за то, чтобы выйти из дела. Он боялся повторить историю онлайн-справочника BigBook, который отказался от выгодного предложения о поглощении и закончил тем, что разорился. Но для Павловски проект был делом еще более личным, чем для Ларсена, объясняет Forbes. Ее родители эмигрировали в США из Польши и основали в Рочестере (Нью-Йорк) общество взаимного кредита. Основными клиентами были поляки, покупавшие свое первое жилье. Потом она стала специалистом по кредитам в Пало-Альто и не раз спорила с начальством из-за указаний продавать высокомаржинальные кредиты. E-Loan она рассматривала скорее как миссию, а не как бизнес.

Павловски вела втайне переговоры с еще одним претендентом, Yahoo. Та оценила компанию на 18% дешевле и согласна была купить всего 23% ее акций за $25 млн. Минусами такой сделки было то, что основатели получали куда меньше денег и не получали акций Yahoo. К тому же Intuit вместо союзника становилась конкурентом – было ясно, что компания так или иначе войдет на рынок онлайн-займов. Плюсом – Ларсен и Павловски сохраняли контроль над своим детищем: из своего 40%-ного пакета они продавали 9,2%, получив «всего» по $5 млн, зато на двоих у них оставалось чуть более 30%.

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