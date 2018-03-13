ЦБ планирует ужесточить правила учета залогов по кредитам

ЦБ рассчитывает, что ужесточение требований должно стимулировать банки к более взвешенной оценке кредитных рисков, а также должно лишить недобросовестные банки инструмента, маскирующего их финансовые проблемы и недостаток капитала, говорится в докладе ЦБ Ярослав Чингаев / Ведомости

Центробанк готовится реформировать правила учета банками заложенных по кредитам активов. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ выявляет случаи, когда банки проводят операции с признаками вывода ликвидных активов, в том числе полученных в залог, говорится в документе. Например, это недвижимость или ценные бумаги, принятые в обеспечение по кредитам. В результате таких операций банки лишаются заложенных ликвидных активов, оставаясь с проблемными требованиями к компаниям с неподтвержденной платежеспособностью – их перспективы исполнить обязательства перед банком сомнительны, пишет ЦБ. Из-за этого стоимость активов банка снижается, а капитал утрачивается, указывает регулятор.

В качестве примера ЦБ приводит Татфондбанк: он в конце 2016 г. расторг договоры с залогодателями о предоставлении обеспечения на сумму более 22 млрд руб., а это около 80% от его капитала.

Имущество не вернуть

Возвращать утраченное имущество сейчас можно только через суд. Но учитывая длительность судебных разбирательств, отсутствие гарантий возврата имущества или возмещения убытков, этот способ неэффективен, пишет ЦБ. Возможность введения моратория на удовлетворение требований кредиторов сроком на полгода применяется тогда, когда проблемы у банка носят необратимый характер. Превентивно мораторий использовать нельзя, объясняет ЦБ.

Наконец, банки часто пользуются возможностью сократить размер резервов по залоговым кредитам, и текущее регулирование действительно позволяет принять залоги в счет уменьшения резервирования, отмечает регулятор. Однако на практике распространены ситуации, когда кредит имеет низкое качество, а банк для занижения резервов создает видимость наличия ликвидного залога, замечает ЦБ. Размер резерва на возможные потери, уменьшенный за счет обеспечения, в целом по сектору составляет 0,9 трлн руб., сказано в докладе. Исключение стоимости обеспечения из расчетов привело бы к снижению показателей достаточности капитала на 1 процентный пункт.

Правила резервирования надо ужесточить

ЦБ хочет изменить правила формирования банками резервов по залоговым ссудам. Сейчас существуют две категории качества обеспечения, но планируется, что их будет три, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. При этом из первой – самой надежной категории качества обеспечения планируется исключить собственные векселя банка, реализованные с существенным дисконтом. ЦБ предлагает перевести их в наименее надежную – третью категорию, говорится в докладе. Фактически ЦБ предлагает использовать только 20% стоимости залога по третьей категории качества, это наименее ликвидные залоги, сказал Поздышев.

ЦБ рассчитывает, что ужесточение требований должно стимулировать банки к более взвешенной оценке кредитных рисков, а также должно лишить недобросовестные банки инструмента, маскирующего их финансовые проблемы и недостаток капитала, говорится в докладе. ЦБ также рассчитывает, что появится и будет работать реестр залогов.

Запрет на вывод залогов

Чтобы предотвращать вывод активов и залогов из банков, ЦБ хочет расширить свои надзорные полномочия, следует из документа. Регулятор хочет получить право вводить запрет на изменение и прекращение договоров об обеспечении. Для этого нужны изменения в закон о Центробанке. Как такие запреты будут вводиться, регулятор сейчас изучает. Например, запрет может быть введен в случае значительного ухудшения финансового положения заемщика, возникновения реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка, а также в случае появления признаков, свидетельствующих о вероятности вывода залогов, пишет ЦБ. При принятии решения о введении запрета регулятор будет также опираться на мотивированное суждение. Кроме того, ЦБ также рассматривает возможность введения правил о получении обязательного одобрения регулятора на учет залогов при формировании резервов.

Информацию о таких запретах в банках ЦБ, возможно, будет публиковать на своем сайте, говорится в докладе. Сейчас регулятор обязан только публиковать информацию о запретах на привлечение средств населения во вклады (ограничений на привлечение вкладов это не касается). Новые правила могут коснуться информации о запретах на осуществление отдельных банковских операций, а также об ограничениях на их проведение. ЦБ указывает, что, возможно, стоит предусмотреть и дополнительный механизм информирования профессиональных участников финансового рынка – например, через личные кабинеты.

За нарушение запрета ЦБ предлагает ввести уголовную ответственность. «Возможность привлечения к уголовной ответственности будет сдерживать собственников, менеджмент и сотрудников банков от противоправных действий», – пишет регулятор. А если банк проведет сделку в нарушение запрета, суд в качестве наказания может назначить штраф, принудительные работы или лишение свободы, сказано в докладе. При этом наказание будет применяться только за причинение крупного ущерба. Крупным ЦБ предлагает считать ущерб от 5 млн руб.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей банков.