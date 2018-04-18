Почему Александр Ротшильд возглавил семейный бизнес с опозданием на восемь лет

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Александр Ротшильд Balint Porneczi / Bloomberg via Getty Images

В 2010 г. Ротшильды впервые отказались от 200-летней традиции. Патриарх клана Давид Рене доверил управление инвестиционным банком NM Rothschild не сыну Александру, как все ожидали, а человеку не из родни. Правда, и не со стороны – к тому моменту Найджел Хиггинс трудился на семью уже четверть века.

Но передавать контроль над всей империей в чужие руки Ротшильды не готовы. Хиггинс сейчас управляющий партнер холдинговой компании Rothschild & Co (в нее входит NM Rothschild и другие активы). А его новым боссом, как было официально объявлено во вторник, 17 апреля, ровно через месяц станет единственный сын из четверых детей 75-летнего Давида Рене – 37-летний Александр Ги Франсеско де Ротшильд. Шестое поколение Ротшильдов отдает седьмому поколению бразды правления, судьбу 3500 сотрудников в четырех десятках стран и распоряжение выручкой в миллиарды евро.

Александр уже 10 лет работает в Rothschild & Co, сейчас он второй человек после отца, заместитель председателя. Отец и дальше будет присматривать за ним – Давид Рене возглавит наблюдательный совет холдинга. Но в основном он займется благотворительностью и прогулками по Парижу, пишет Le Monde. А чтобы ему не было скучно гулять в одиночестве, в начале мая он собирается в Шотландию за Джипси, щенком черного лабрадора.

Конкур по выходным

«Я давным-давно поставил себе рубеж в 75 лет для передачи власти», – говорил Le Figaro Ротшильд-старший. «Передача готовилась долгое время, она гармонична, – добавлял его сын. – Во многих семейных компаниях уход патриарха – табу [для обсуждения], часто источник стресса и напряжения. Мы же годами свободно говорили на эту тему».

Отец всегда твердил, мол, «занимайся, чем сам захочешь, – решишь играть в теннис, давай, вперед», уверял Александр журналистов Bloomberg. Ротшильд-младший увлекся лошадьми. Он участвует в соревнованиях по конкуру уровня 2–3 звезд, где высота барьеров достигает 1,5 м, пишет Le Figaro. Но главное для него все же семейный бизнес. Его с юности тренируют как наследника. «Я не мазохист, – объяснял Александр. – Я всегда говорил, что либо [передача власти] произойдет естественно, потому что мне этого хочется и потому что система меня принимает, либо ничего не будет. В профессии вроде нашей нельзя добиться признания просто по наследству <...> Последнее, чего я хочу, – навязывать себя как лидера и гендиректора только потому, что я ношу эту фамилию».

Rothschild & Co Финансовый холдинг

Акционеры (данные компании на 31 декабря 2017 г., голосующая доля): члены семей Ротшильд (48,1%) и Морель (6,6%), другие участники акционерного соглашения (3,7%), остальное в свободном обращении. Капитализация – 2,4 млрд евро. Финансовые показатели (2017 г.): выручка – 1,9 млрд евро, чистая прибыль – 247 млн евро, активы под управлением – 74,8 млрд евро. Компания занимается финансовым консалтингом в сфере слияний и поглощений, управления долгом и реструктуризации бизнеса, управления активами и личным капиталом и др.

А конкурсом он надеется «по-прежнему усердно заниматься» как минимум по выходным. По данным сайта Международной федерации конного спорта FEI, с начала 2010 г. Александр принял участие в 643 заездах, четыре из которых выиграл.

Время молодых