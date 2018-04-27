В Российском союзе автостраховщиков проходят следственные мероприятия

Правоохранительные органы изымают документы, которые касаются выданных ранее РСА бланков полисов ОСАГО «ряду страховых компаний» С. Николаев / Ведомости

В офисе Российского союза автостраховщиков (РСА) на ул. Люсиновской, 27, проходит выемка документов, сообщили «Ведомостям» два сотрудника союза. Правоохранительные органы изымают документы, которые касаются выданных ранее РСА бланков полисов ОСАГО «ряду страховых компаний», говорит один из них. Другой собеседник утверждает, что изымаются документы, связанные со спецдепозитарием.

Документы изымают сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, говорит один из собеседников «Ведомостей». На работу сотрудников РСА следственные действия никак не повлияли, союз работает в штатном режиме, отмечает он.

РСА информацию о выемке документов подтвердил. Следственные действия прошли «по вопросу о возбуждении уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 г.», отмечается в сообщении союза.

«Деятельности РСА это не касается. Выемка документов касалась вывода активов страховщиком и не ограничивалась только вопросами ОСАГО», - сообщил РСА.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей МВД – им были направлены запросы.

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