Большинство российских банков проигнорируют День Победы
Лишь единицы из них предложили специальные вклады к 9 мая
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Не слишком большой интерес банков к вкладам, посвященным Дню Победы, и весенним депозитам в этом году эксперты объясняют достаточной ликвидностью в банковском секторе
Евгений Егоров / Ведомости
Предлагая специальные депозиты к Дню Победы, обычно банки хотят не просто привлечь новых вкладчиков повышенными ставками, но и помочь ветеранам.
В этом году праздничных вкладов к 9 мая в российских банках необычно мало. Их предложили Сбербанк, Связь-банк, Крайинвестбанк, Энергомашбанк и еще несколько мелких банков.
Но благотворительная составляющая оказалась только у вклада Сбербанка «Помню.Помогаю», который появился еще в апреле. 0,5% от суммы причитающегося вкладчику дохода жертвуется в благотворительный фонд «Память поколений».
Надбавка к празднику
Тем, кто сейчас откроет праздничный депозит, банки заплатят чуть больше обычного.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}