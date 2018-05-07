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Большинство российских банков проигнорируют День Победы

Лишь единицы из них предложили специальные вклады к 9 мая
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Предлагая специальные депозиты к Дню Победы, обычно банки хотят не просто привлечь новых вкладчиков повышенными ставками, но и помочь ветеранам.

В этом году праздничных вкладов к 9 мая в российских банках необычно мало. Их предложили Сбербанк, Связь-банк, Крайинвестбанк, Энергомашбанк и еще несколько мелких банков.

Но благотворительная составляющая оказалась только у вклада Сбербанка «Помню.Помогаю», который появился еще в апреле. 0,5% от суммы причитающегося вкладчику дохода жертвуется в благотворительный фонд «Память поколений».

Надбавка к празднику

Тем, кто сейчас откроет праздничный депозит, банки заплатят чуть больше обычного.

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