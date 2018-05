Почему британские парламентарии подозревают новозеландского инвестора в связях с российской разведкой

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Новозеландский инвестор Кристофер Чэндлер Reuters

История о том, как Россия склонила Терезу Мэй к жесткому варианту Brexit, получила неожиданное продолжение. Британские парламентарии обвинили в сотрудничестве с российской разведкой Кристофера Чэндлера, миллиардера новозеландского происхождения.

Чэндлер – идеальный кандидат для шпионской истории. На пару с братом он умудрился превратить $10 млн в $5 млрд, работая в России, Бразилии и ряде других стран. Участвовал в корпоративной войне в НЛМК и помог «приближенным Путина установить контроль над «Газпромом», как утверждает газета The Mail on Sunday. В 2016 г. стал гражданином ЕС, получив паспорт Мальты. Он крайне скрытен, терпеть не может публичности и даже в списке самых богатых людей мира Forbes (правда, в последний раз в 2013 г. на 1342-м месте) вместо его фотографии вынужден был поставить силуэт.

Все должно быть жестко

Неприятности у Кристофера Чэндлера начались в прошлом году. Когда решался вопрос о сценарии Brexit, Борис Джонсон и Майкл Гоув приложили все усилия, чтобы склонить Мэй к жесткому варианту. Они передали ей секретное письмо со своими аргументами. В ноябре прошлого года The Mail on Sunday заявила, что на самом деле в написании этого письма участвовал еще один человек – Шанкер Сингхем, директор по экономике британского аналитического центра Legatum Institute. Он же якобы провел по меньшей мере семь секретных встреч с министрами и чиновниками, ответственными за Brexit.

Legatum Institute создан на деньги Кристофера Чэндлера. В 2016 г. его бюджет составил 4,4 млн фунтов стерлингов. 3,9 млн из них получены от благотворительного фонда Legatum Foundation, куда перечисляется доход от бизнеса Чэндлера – инвестиционного холдинга Legatum Limited.

Никаких законов нарушено не было, признает The Mail on Sunday. Но история несимпатичная. Более того, старший научный сотрудник Legatum Institute Мэттью Эллиот работал гендиректором кампании Гоува и Джонсона, агитирующей голосовать за Brexit. The Mail on Sunday утверждает, что в 2012 г. Эллиота обхаживал российский дипломат Сергей Налобин и помогал ему создать организацию Conservative Friends of Russia. А в 2015 г. Налобин был выслан из Британии по подозрению, что имеет отношение к убийству Александра Литвиненко.

Подарок на первомай