ВТБ удвоил чистую прибыль

Основная причина высокой прибыли ВТБ – сокращение отчислений в резервы Максим Стулов / Ведомости

За I квартал ВТБ заработал вдвое больше, чем годом ранее, – 55,5 млрд руб. чистой прибыли, следует из отчетности банка по МСФО, опубликованной в четверг. Это существенно выше прогнозов: аналитики «Уралсиба» ожидали, что банк заработает 40,8 млрд руб., прогноз «Атона» был 44 млрд.

Основная причина высокой прибыли – сокращение отчислений в резервы: они упали в 2,2 раза, следует из отчетности. В I квартале 2017 г. ВТБ направил в резервы 45,9 млрд руб., а в январе – марте этого года – 20,7 млрд. Стоимость риска сократилась с 1,9 до 0,9%, сообщил банк. При этом, по словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Пьянова, при переходе на новый стандарт отчетности МСФО 9 (обязателен с 1 января 2018 г. – «Ведомости») госбанку пришлось доначислить 79 млрд руб. резервов. Однако они не оказали влияния на прибыль банка, поскольку были учтены сразу в капитале, сказал он. Это одномоментное событие, в следующих кварталах такого влияния не будет, подчеркнул он.

«Мы ожидали, что ВТБ отчислит в резервы 29,6 млрд руб., и наши ожидания были ниже рынка. Сюрприз», – говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Кроме того, у госбанка не сильно выросли операционные расходы за квартал, добавляет аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

Всё остальное соответствовало ожиданиям, говорит Ганелин. Процентные доходы ВТБ выросли на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 116,3 млрд руб. Слабый рост обусловлен невысокими темпами кредитования, что сказывается на марже, объясняет Клапко. Кредитный портфель госбанка за три месяца вырос всего на 0,4% до 9,2 трлн руб. Привлеченные средства клиентов – на 2,1% до 9,33 трлн.

«Это рекордный квартальный результат для ВТБ, очень важный шаг в нашей корпоративной истории», – заявил на телеконференции зампред ВТБ Герберт Моос.

ВТБ не исключает, что прибыль за 2018 г. превысит ранее прогнозируемые 150 млрд руб, сообщил Пьянов.

К 13.03 мск обыкновенные акции ВТБ на Московской бирже подорожали на 0,82% до 0,051 руб. Индекс Мосбиржи падал на 0,07%.