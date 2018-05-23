Как ЦБ изменил банковский надзор

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ЦБ удалось предотвратить падение десятков банков с серьезными проблемами Денис Абрамов / Ведомости

«Пожалуй, последний случай, ­который застал нас врасплох, – банк «Пересвет». Это был сюрприз: сначала мы узнали, что предправления банка фактически исчез, убежал за границу, и только потом начали разбираться в ситуации», – рассказал «Ведомостям» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, взявшийся курировать надзорный блок примерно полтора года назад. Тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о начале его реформирования, старт был дан в октябре 2016 г. и сопроводился как отставками в руководстве регулятора, так и структурными изменениями и перераспределением функционала.

Случай, о котором вспоминает Тулин, произошел осенью 2016 г. – в октябре ЦБ ввел в «Пересвет» временную администрацию. За неделю до этого председатель правления банка Александр Швец исчез, а еще через несколько дней банк ограничил выдачу вкладов физлиц, а потом и вовсе остановил платежи. ЦБ решил санировать «Пересвет» – его спасением занялся подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), регулятор выделил на это 99,8 млрд руб. В спасении банка также пришлось поучаствовать его крупнейшим кредиторам – большая часть их средств – 85% – была конвертирована в капитал банка.