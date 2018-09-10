Дорогая нефть не помогает рублю

Доллар разменял восьмой десяток Андрей Гордеев / Ведомости

Нефть вверх, рубль вниз

В понедельник курс рубля обновил минимум за последние два года. К 17.55 доллар на Московской бирже подорожал на 43 коп. до 70,34 руб. – последний раз он столько стоил в марте 2016 г. Евро подорожал на 87 коп. до 81,67 руб. – это максимум с февраля 2016 г.

При таких ценах на нефть рубль никогда еще не стоил так дешево, говорит начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. К 16.12 нефть марки Brent стоила $77,46/барр.

Рубль продолжает падать под давлением возможных санкций, говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Рынок ожидает достаточно жестких мер – ограничения на покупку нового госдолга, продолжает он, замечая, что вряд ли санкции затронут долларовые операции российских госбанков, хотя такой вариант и предусмотрен законопроектом.

При текущих ценах на нефть и уровне торгового баланса рубль должен стоить около 60 руб./$, говорит Романчук. Однако в случае особо негативных новостей доллар может подорожать до 72–72,5 руб. даже на этой неделе, но это будут предельные значения, указывает руководитель направления по анализу рынков УК «Ингосстрах-инвестиции» Валентин Журба. Ситуация станет более прогнозируемой после 14 сентября, когда ЦБ примет решение по ключевой ставке, пока же у рынка нет единых ожиданий на этот счет, говорит Веденеев.

Волатильность на рынках будет сохраняться всю неделю, пишут аналитики Альфа-банка. В четверг пройдет заседание по ставке ЦБ Турции, кроме того, усиливаются торговые разногласия: следующей мишенью должна стать Япония и США планируют ввести пошлину на товары из Китая еще на $200 млрд, перечисляют они, также влиять на рынки продолжат события в Сирии.

Занять рубли, купить валюту

Ситуация с валютной ликвидностью остается напряженной, говорят казначеи двух банков: сказываются продажи ОФЗ нерезидентами. Ставки привлечения валюты на межбанковском рынке уже достигли 4% годовых, это на 1–1,5 процентного пункта выше, чем было, отмечает один из них. При необходимости ЦБ сможет возобновить валютные операции репо, как делал это в 2014 г., напоминает он.

Пока банки начали активно занимать у ЦБ рубли. К 7 сентября их задолженность по репо выросла до 34,6 млрд руб., следует из данных ЦБ. К 10 сентября она составила 26,3 млрд руб. Последний раз банки привлекали по репо с ЦБ более 30 млрд руб. в середине января этого года, но тогда уже к концу месяца объемы резко упали до 200 млн. В августе банки были должны по репо около 3–6 млрд руб.

Банки сократили заимствования у Минфина, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Минфин проводит операции репо под залог ОФЗ, но 7 сентября их не было. Деньги Минфина дешевле денег ЦБ – 7,3% годовых против 8,25% годовых, замечает он: «Скорее всего банки переключились на другой источник фондирования. Другие, вероятно, сократили межбанковское кредитование (МБК). Это повлияло на кредитные организации, привлекавшие МБК, – вероятно, они были вынуждены обратиться за дорогими деньгами ЦБ».

За деньгами ЦБ банки, как правило, обращаются при возникновении временных сложностей, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Однако 30 млрд руб. – это очень мало и не говорит о проблемах в секторе, отмечает он: «У банков по-прежнему избыток рублевой ликвидности». Профицит ликвидности в банковском секторе сейчас составляет 3 трлн руб., следует из данных ЦБ.

Ситуация изменилась, обращает внимание аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков: впервые за долгое время ЦБ стал занимать банкам больше, чем привлекать от них. «Если смотреть все операции банков с ЦБ, включая кредиты, депозиты и валютные свопы, то мы увидим отрицательное сальдо». По данным ЦБ, на 6 сентября отрицательное сальдо составляло 157 млрд руб., на 7 сентября – 252 млрд руб., на 10 сентября – 237 млрд руб.

«Потребность в рублевой ликвидности часто возрастает в период ослабления курса, когда банки пытаются вести спекулятивную игру против рубля», – говорит Волков. Банки могли взять больше денег для игры на понижение – чтобы привлечь иностранную валюту и купить валютные свопы, нужно сначала занять рубли.

«Юникредит банк», Бинбанк, Совкомбанк не увеличивали привлечение средств от ЦБ, сообщили их представители. Представитель Сбербанка от комментариев отказался, представители остальных банков из топ-20 не ответили на вопросы «Ведомостей».