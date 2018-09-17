ВТБ занял у ЦБ деньги под 8,25% годовых

Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: ВТБ сходил за деньгами в ЦБ

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ВТБ оказался одним из банков, которым ЦБ в начале сентября одолжил в общей сложности 0,5 трлн руб Евгений Разумный / Ведомости

6 сентября банки резко увеличили задолженность перед Центробанком. Краткосрочная (1–7 дней) задолженность по обеспеченным кредитам выросла с 9,9 млрд до 505,7 млрд руб., следует из статистики регулятора. На следующий день она достигла 545,8 млрд руб. и затем начала сокращаться. На 17 сентября по этому инструменту рефинансирования банки были должны ЦБ 420,7 млрд руб.

ЦБ не ответил на запрос. Он не раскрывает, кто занимал у него деньги: это можно будет увидеть в сентябрьской отчетности банков.