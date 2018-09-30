Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: Юров остается в Англии

Англия отказалась экстрадировать бывшего акционера банка «Траст» Юрова

Ему удалось доказать суду, что его дело политически мотивированно
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Магистратский суд Вестминстера 28 сентября отклонил запрос России об экстрадиции из Англии бывшего совладельца «Траста» Ильи Юрова. Ссылка на решение опубликована на странице суда в Twitter.

Россия обвиняет Юрова в присвоении или растрате в особо крупном размере. После передачи «Траста» в декабре 2014 г. на санацию банкир уехал в Англию. Он был арестован в Лондоне 19 января этого года и освобожден под залог, следует из материалов суда.

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