После месячного перерыва он попытался разместить ОФЗ, но возвращение не задалось.

Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: Минфин заглянул на рынок

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У Минфина нет острой необходимости в деньгах и занимать под высокую ставку он не стал, указывает Брагин М. Новиков / Ведомости

В среду Минфин наконец вернулся на рынок заимствований, предложив инвесторам два выпуска ОФЗ с погашением в 2021 и 2024 гг. по 10 млрд руб. Несмотря на месячный перерыв, занять планируемую сумму не удалось.

Минфин разместил 74% 6-летних ОФЗ, выручив 6,9 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,29% годовых. Второй аукцион, по размещению 3-летних бумаг, Минфин признал несостоявшимся из-за отсутствия «заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре».

Не все заявки оказались «приемлемы» и на первом аукционе: спрос превышал предложение в 1,1 раза.

2500 пунктов Индекс Мосбиржи в среду преодолел очередной рубеж и обновил исторический максимум – 2501,78 пункта к 17.48 мск. Правда, через час он опустился до 2493,91 пункта (+1,8% к закрытию вторника). Быстрее других (4,2–4,5%) дорожали акции ММК, «Газпрома», «Роснефти». Очень комфортно чувствуют себя экспортеры благодаря дорогой нефти и доллару, приостановка девальвации позволила скорректироваться бумагам компаний, ориентированных на внутренний спрос, снизился накал санкционной риторики, возобновился интерес инвесторов к развивающимся рынкам, объясняет директор инвестиционного департамента «Атон-менеджмента» Евгений Малыхин.

Минфин «прозондировал» первичный рынок, но спрос пока еще очень слаб, заявил в среду вечером директор долгового департамента Константин Вышковский. Российские инвесторы удовлетворили спрос за счет бумаг, распродаваемых нерезидентами, объясняет он. Минфин может вообще не выйти на рынок до конца года, если его не устроят условия, напомнил в среду министр Антон Силуанов. «Пока рынок не успокоится, зачем нам дорогие заимствования», – цитирует его «Интерфакс».

Доходность ОФЗ в среду росла: 10-летних бумаг – на 13 базисных пунктов к закрытию вторника до 8,57% годовых. К вечеру она скорректировалась до 8,51%.

Перед аукционом рынок был настроен оптимистично: аналитики рассчитывали, что после длительной паузы Минфин разместит весь выпуск с малой премией. Рост котировок и отсутствие предложения в течение месяца должны были создать спрос на все предложенные бумаги без заметной премии, говорилось в обзоре «Райффайзен капитала». Длительная пауза, дефицит коротких бумаг на рынке и в целом позитивный настрой рынка должны были позволить Минфину занять все 20 млрд руб. с минимальным или даже нулевым дисконтом, указывал в обзоре аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин.