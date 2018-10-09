Андреа Орчел: «Реструктуризация необходима, чтобы порвать с прошлым»

Итальянский банкир перестраивал бизнес UBS и Merrill Lynch, и теперь ему предстоит сделать то же самое в банке Santander

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Андреа Орчел, будущий гендиректор банка Santander Андрей Махонин / Ведомости

Шесть лет назад инвестбанкиры UBS пережили шок. Им в начальники назначили Андреа Орчела из Bank of America Merrill Lynch. СМИ пророчили «кровавую баню», пугали жесткостью, требовательностью, его привычкой звонить в пять утра и требовать ответы на электронные письма в полночь. Они не ошиблись. Переход Орчела в инвестбанковский бизнес UBS привел к сокращению тысяч рабочих мест и заявлениям о добровольной отставке от плеяды топ-менеджеров, констатировала FT. Сейчас наступила пора дрожать работникам Santander, одного из крупнейших банков мира. В начале будущего года Орчел вступит в должность его гендиректора.

Взрывной итальянец

Итальянец Андреа Орчел родился 14 мая 1963 г. в Риме и окончил Римский университет Ла Сапиенца. Желание стать банкиром появилось у него в 18 лет, когда он на каникулах в США писал студенческую работу и читал отчеты о слияниях и поглощениях в гостиничном бизнесе, объяснял он El Pais. В 1988 г. он устроился в Goldman Sachs. Но работа с инструментами с фиксированной доходностью, куда его определили, показалась скучной. Получив MBA в INSEAD, он устроился консультантом Boston Consulting Group, а с 1992 г. началась первая большая глава его карьеры – Merrill Lynch, которой он посвятил 20 лет.