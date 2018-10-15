Незаконным обналичиванием занялись автосалоны и рынки, предупреждает ЦБ
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Несколько лет борьбы Центробанка с незаконным обналичиванием денег привели к тому, что банки стали проводить намного меньше таких операций, а их стоимость заметно выросла с 8% в 2014 г. «[Неучтенный] кэш сейчас стоит 12%, а в какой-то момент доходило до 20%», – говорит человек, занимающийся этим «бизнесом». Другой специалист по обналичиванию подтверждает эти цифры.
Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом. Об этом Центробанк сообщил в письме, которое разослал в начале октября по банкам («Ведомости» ознакомились с документом, сотрудник одного из банков подтвердил получение такого письма от регулятора).
Схема работает так. Наличные, полученные в оплату проданных товаров, торговые компании не инкассируют, а продают «третьим лицам – заказчикам наличных денег», пишет ЦБ. Заказчики, в свою очередь, оплачивают полученные деньги безналичными переводами на счета технических компаний. Те проводят транзитные операции, в результате которых безналичные деньги оказываются на счетах предприятий, продавших наличные. Среди признаков «транзитности» операции – различные основания при зачислении средств (например, стройматериалы, оборудование, услуги) на счет технической компании и при последующем их списании (продукты, автомобили, бытовые товары и проч.), пишет ЦБ.
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