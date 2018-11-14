Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Долговое дежавю

Ситуация в розничном кредитование все больше напоминает предкризисный 2013 год

Последствия могут быть даже хуже, признают банкиры, но продолжают разгонять кредитный маховик
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За девять месяцев этого года портфель кредитов физлицам вырос на 16,7%, следует из данных Центробанка. Это вдвое больше, чем в январе – сентябре 2017 г., и первые двузначные темпы роста за последние четыре года. ЦБ прикладывал большие усилия, чтобы охладить перегретый рынок, и в 2014 г. рост замедлился до 11,5% после 29,6 и 21,5% в 2012–2013 гг. (все данные за январь – сентябрь). Рынок сильно изменился: курс рубля обвалился, ставки взлетели, а банки ужесточили условия кредитования – вплоть до отказа работать с клиентами «с улицы». Удар пришелся и по карману граждан, резко потерявших в доходах, и по банковским балансам.

Рекордный август

В этом году кредитование граждан вернулось на докризисный уровень, единодушны банкиры. ЦБ в оценке аккуратнее: годовые темпы роста задолженности по необеспеченным кредитам остаются существенно ниже 2012–2013 гг. – 20% против 30–50%, говорит его представитель.

Если рост розничного портфеля пока лишь приближается к показателям четырехлетней давности, то по выдаче кредитов банки уже побили рекорд. В августе они одолжили населению 776,5 млрд руб. – это исторический максимум, следует из данных Frank Research Group. Ни в 2012 г., ни в 2013 г. выдача таких размеров не достигала: близко к 700 млрд руб. она была лишь в декабре 2013 г. (670 млрд).

Чуть более 402 млрд руб. в рекордном августе банки выдали в виде нецелевых потребкредитов, следует из данных Frank Research. На ипотеку пришлось 285 млрд руб., 55 млрд – автокредиты, 34 млрд – займы в магазинах (POS-кредиты).

Бурный рост кредитования в 2012–2013 гг. отличается от нынешнего, отмечают банкиры, но также таит в себе риски – не исключено, что гораздо большие.

Опасно низкие ставки

Главный фактор кредитного бума в этом году – низкие ставки, констатирует управляющий директор по розничным продуктам «Абсолют банка» Антон Павлов. Они снизились до исторического минимума как в ипотеке, так и в других видах займов, говорит он, параллельно упали доходности депозитов, что дополнительно стимулирует население переходить от накопления к потреблению. Ставки сейчас гораздо ниже, чем в 2012–2013 гг., но в случае кризиса это может привести к тому, что многие банки будут иметь гораздо большие проблемы и столкнутся с более тяжелыми последствия в сравнении с теми, что реализовались в 2014–2015 гг., беспокоится собеседник «Ведомостей» в крупном розничном банке. В кризис у банков растет кредитный риск и ставка фондирования, а ставку по кредитам увеличивать законодательно нельзя: в прошлый кризис ставки кредитов были значительно выше, чем сейчас, но даже тогда многие банки несли многомиллиардные убытки.

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