Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка

Вхождение Экспобанка в капитал СДМ-банка не предполагает интеграции бизнесов Максим Стулов / Ведомости

Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка. Он выкупил долю у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), говорится в заявлении Экспобанка. Сумма сделки в сообщении не приводится.

«Изначально мандат ЕБРР предполагал участие в капитале банка на срок 5–7 лет, и мы понимаем решение ЕБРР о продаже своего пакета по истечении данного срока. Также мы видим, что ЕБРР в целом пересматривает свою стратегию инвестирования в России и сокращает свои финансовые вложения в российские активы», – приводятся в сообщении слова предправления СДМ-банка Максима Солнцева. Он напомнил, что ЕБРР стал акционером СДМ-банка еще в 2011 г.

Это не первый российский банк, из капитала которого ЕБРР вышел в последнее время. В январе 2018 г. ЕБРР продал 11% акций Росевробанка Совкомбанку, а в июле вышел из акционеров Транскапиталбанка, где ему принадлежали 27,7% акций. У ЕБРР на российском рынке был также пакет акций казанского банка «Спурт» (8,25%), но в 2017 г. ЦБ отозвал у него лицензию. «Ведомости» направили запрос в ЕБРР.

В сообщении сказано, что вхождение Экспобанка в капитал СДМ-банка не предполагает интеграции бизнесов. СДМ-банк продолжит фокусироваться на работе с компаниями малого и среднего бизнеса, а Экспобанк – «работать с крупными корпоративными, состоятельными частными клиентами и развивать нишевые розничные направления бизнеса». «Как акционеры мы заинтересованы, чтобы СДМ-банк сохранил устойчивые темпы развития, которые он демонстрирует на протяжении многих лет», – приведены в сообщении слова члена совета директоров Экспобанка Кирилла Нифонтова.

Экспобанк – активный игрок на рынке сделок, в том числе M&A. В прошлом году он купил «Япы креди банк Москва» у турецкого Yapi ve Kredi Bankasi A. S. До этого Экспобанк приобрел Королевский банк Шотландии в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахстанскую «дочку» Royal Bank of Scotland (RBS), а также дочерний «Барклайс банк» у Barclays из Великобритании, Marfin Bank A. D. Beograd из Сербии у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s., WestLB Vostok у WestLB AG и FB-Leasing у VR Leasing AG из Германии. У группы также есть банк в Латвии (AS Expobank) и Чехии (Expobank CZ).