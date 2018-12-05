ЦБ велел банкам тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями
Регулятор видит в них основных клиентов теневого финансового сектора
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Банкам придется тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями и подрядчиками в сфере услуг
Андрей Гордеев / Ведомости
С 1 января 2019 г. Центробанк станет пристальнее следить за тем, как банки проводят процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг. Об этом регулятор уведомил банки 29 ноября. «Ведомости» ознакомились с письмом, сотрудник одного из банков подтвердил его получение.
ЦБ давно и активно борется с обналичиванием денег: например, уже предупреждал о новых схемах – через оплату транспортных услуг или покупку импортерами товаров по завышенной цене – и о новых участниках: автосалонах, магазинах, оптово-розничных рынках и логистических центрах, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом.
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