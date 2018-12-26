Чего ждут финансисты от 2019 года

Вартан Айрапетян

2018 год не оправдал ожиданий. Санкции весной захлопнули окно для размещений, вспоминали участники финансового форума «Ведомостей», нервозность и волатильность не отпускали рынки почти весь год. Осенью тучи немного рассеялись, но 2019 год тоже будет непростым.

Вартан Айрапетян / Ведомости Павел Исаев

Павел Исаев, исполнительный вице-президент Газпромбанка

Для рынка еврооблигаций 2018 год начался очень активно, а потом, как взрыв атомной бомбы, – санкции в отношении UC Rusal, «Реновы», [Олега] Дерипаски и [Виктора] Вексельберга. На рынках воцарилось молчание. Рынки подстраивались под новые реалии и начали открываться только в ноябре. Думаю, что до конца года мы ничего больше не увидим. Международные рынки в этом году для российских заемщиков были закрыты.

На локальном рынке происходило то же самое, но с задержкой. Начали суперактивно I квартал и даже продолжили после ядерного взрыва до начала лета. Потом волатильность накрыла рынки, и сделки возобновились только в октябре. В итоге эмиссия будет вдвое меньше, чем в прошлом году.

Резюме: в целом на развивающихся рынках инвесторы потеряли деньги, в России – может быть, в маленьком плюсе. Чем меньше активности они проявляли, тем больше мог оказаться этот маленький плюс. Большинство тех, кто активно работал на рынке, потеряли.

Прогноз

Базовые ставки по долларам будут расти, поэтому, если хотите сделку в долларах, делайте в I квартале. То же самое и с рублями: инфляция на подъеме, есть риски санкций и снижения цен на нефть, ЦБ снижать ключевую ставку в следующем году не будет, а приподнять на 25 б. п. может*. В юанях займы тоже дешевле не будут. Поэтому следите за окнами и размещайте в I квартале.

Вартан Айрапетян / Ведомости Елена Петренко

Елена Петренко, начальник управления казначейства «Северстали»

Мы видели мало сделок, мало окон для размещений и большую нервозность инвесторов. Но надеюсь, 2019 год будет более позитивным.

«Северсталь» скорее была наблюдателем весь 2018 год. Наш кредитный портфель уже много лет – это в основном еврооблигации. Если мы выходим на рынок, то, скорее всего, чтобы перекредитоваться. Мы это сделали в 2017 г., и в 2018 г. у нас не было необходимости привлекать новый долг. Но мы анонсировали новую стратегию, которая на 2019 г. предполагает удвоение капитальных расходов до $1,4 млрд, и, возможно, нам понадобятся новые заемные средства.

Вартан Айрапетян / Ведомости Иракли Мтибелишвили

Иракли Мтибелишвили, председатель корпоративного и инвестиционного банка в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) Citi

2018 год был печальным во всех отношениях. Активность была очень низкой как на долговом, так и на акционерном рынках. В среднем Россия в нормальный год получает примерно $100 млрд внешнего капитала: приблизительно $50 млрд – еврооблигации, $40 млрд – банковское финансирование и $10 млрд – это акционерный капитал. 2014 год был ужасным – рынок получил 15–20% от этой суммы, 2015-й был чуть получше, 2016-й был хорошим, а 2017 год был очень близким к нормальному, особенно для рынков акционерного капитала. Но наступило 6 апреля 2018 г., и все изменилось. Одни иностранные инвесторы понесли потери, других напугала слишком высокая неопределенность. И инвесторы предпочли не рисковать.

Прогноз

Очень сложно прогнозировать. Нет предпосылок для снижения ставок в долларах, и мы ждем 2–3 повышения ставки ФРС в 2019 г.

Монетарные власти еврозоны тоже постепенно сворачивают программу количественного смягчения. Повлияет также Brexit, но все-таки евро – это некий островок стабильности, так как политика ЕЦБ очень прозрачна и предсказуема. Что касается рублевых ставок, то факторы, влияющие на них, и политика Банка России тоже понятны. ЦБ старается держать реальные ставки на уровне от 4 до 5,5%, что позволяет банкам создавать капитал и оставаться в более-менее здоровой форме при сохранении целевого уровня инфляции. В следующем году есть вероятность повышения ключевой ставки ЦБ при ускорении инфляции*.

Вартан Айрапетян / Ведомости Алексей Панфилов

Алексей Панфилов, президент ФПК «Гарант-инвест»

Ситуация на открытых рынках очень нестабильна. Хотя в ноябре испуг от событий августа – начала сентября начал понемногу проходить. Мы видим осторожный оптимизм.

Банковское кредитование продолжит дополняться облигациями. Например, «Гарант-инвест» 23,5 года жил только на банковском кредитовании, а полтора года назад начал делать первые шаги в сторону открытых рынков.

Мы понимаем, что нужно начинать с рублевых облигаций, но для нас это первый шаг. Думаю, что в ближайшее время мы запустим ЗПИФ недвижимости. Кроме того, мы собираемся делать секьюритизацию под залог недвижимости, редевелопментом которой мы занимаемся, чтобы обеспечить инвесторам хорошую доходность.

Я за то, чтобы на рынке появлялось больше инструментов. Должно пройти 2–3 года, чтобы наши граждане поняли, что финансовые инструменты интереснее банковских депозитов. Мы уже видим, что порой наши облигации покупают по 10 000–20 000 руб., и таких людей все больше. Средний чек по бондам – около 150 000 руб. для розничных частных лиц, а для профессиональных инвесторов: физлиц – 10–20 млн руб., юрлиц – 50–100 млн. У ЗПИФа, который мы будем делать для квалифицированных инвесторов, средний чек будет 3–5 млн руб. Есть также программа совместных инвестиций с покупкой недвижимости для реконструкции – там средний чек частного инвестора – 1 млрд руб.

Прогноз

Долларовые ставки для российских эмитентов будут расти. Ставки по рублевым кредитам банков для первоклассных заемщиков, думаю, будут в пределах 9%, а вот доходности облигаций будут расти до весны-лета 2019 г. Дальше мы ожидаем небольшого снижения.

Вартан Айрапетян / Ведомости Алина Сычева

Алина Сычева, управляющий директор Sova Capital Limited

2017 год был идеальным: 28 сделок на рынке акционерного капитала почти на $8 млрд. И 2018 год выглядел очень перспективно – до 6 апреля. А потом пришлось переиграть очень многое. Американцы выстрелили в тот момент, когда открываются окна для размещений. Сейчас это уже не окна, а форточки. К июню рынок более-менее стабилизировался и можно было думать о размещениях, хотя инвесторы еще не были готовы рисковать. Ноябрь – снова классическое окно для размещения. Было несколько сделок на долговом рынке, надеюсь, что эта тенденция продолжится в следующем году.

В основном деньги привлекали для рефинансирования, особенно те, кто хотел зафиксировать ставки на фоне их роста в США. Те, у кого была подушка ликвидности, использовали ее, чтобы скупить на рынке свои просевшие бумаги.

Прогноз

Есть такая пословица: на развивающихся рынках «больше чем на три года вперед не прогнозируют». А сейчас сложно прогнозировать дальше одного квартала следующего года. Помимо изменения ставок ФРС есть несколько событий, которые повлияют на развитие ситуации на мировых рынках, например назначенный на 29 марта [2019 г.] Brexit. Клиентов мы готовим к тому, что ставки будут расти и на ближайшие пару месяцев нашей парадигмой будет управление долгом и рефинансирование.

Прогнозы даны на момент выступления 20 ноября, 14 декабря ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,75%.