Минфин готовится занять 35 млрд рублей на первом аукционе в этом году

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Максим Стулов / Ведомости

Минфин объявил параметры первых в этом году аукционов ОФЗ: в среду, 16 января, министерство проведет сразу три аукциона на 35 млрд руб. Министерство предложит инвесторам шестилетний и 11-летний выпуски по 15 млрд руб., а также 10-летний инфляционный выпуск (ОФЗ-ИН) на 5 млрд руб.

К 16.30 мск шестилетний выпуск торговался на Московской бирже с доходностью 8,25% годовых, 11-летний – с доходностью 8,37%, а доходность инфляционных ОФЗ составляла 3,31% годовых.

В I квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 450 млрд руб. В прошлом квартале министерство было вынуждено сократить план заимствований до 310 млрд руб. на IV квартал, но в итоге разместило бумаги на вдвое меньшую сумму – 149 млрд руб. Всего же в 2018 г. Минфин разместил ОФЗ чуть более чем на 1 трлн руб. В 2019 г. министерство планирует привлечь 2,4 трлн руб.

Выполнять план любой ценой и занимать за счет премий Минфин в этом году по-прежнему не собирается, подчеркнул замминистра Сергей Сторчак. «Я надеюсь, что мы не будем запускать процесс повышения купонных выплат. Дешево продавать не будем, а там уж как получится. У нас нормальный стабилизационный фонд, есть источники, есть большие суммы, которые недоиспользовали федеральные органы власти, так что будем смотреть», – заявил он во вторник, 15 января (цитата по «Интерфаксу»). Рисков в невыполнении плана по размещению ОФЗ министерство не видит, добавил Сторчак: «Мы умерли в прошлом году, не добрав? Не умерли. Здесь то же самое», – указал он.