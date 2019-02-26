Отчетность ВТБ разочаровала аналитиков, несмотря на рекордную прибыль

Статья опубликована в № 4763 от 27.02.2019 под заголовком: ВТБ: рекорд, да не тот

ВТБ за прошлый год увеличил чистую прибыль в 1,5 раза Андрей Гордеев / Ведомости

ВТБ за прошлый год увеличил чистую прибыль в 1,5 раза до 178,8 млрд руб., говорится в его отчетности по международным стандартам. Это лучший результат по МСФО в истории ВТБ и заметно выше плана: в стратегии банка цель по прибыли была 150 млрд руб. По итогам III квартала банк давал ориентировку, что прибыль превысит 170 млрд, напомнил на телеконференции первый зампред правления Дмитрий Олюнин, а в этом году банк планирует заработать 200 млрд руб. Примерно столько же – 175 млрд руб. – ждали аналитики, свидетельствует консенсус-прогноз «Интерфакса». Тем не менее рынок разочарован.

Проверенный метод: разовые сделки

Заметное влияние на прибыль оказали прочие доходы, в которых «как всегда» есть разовые события, рассказал Олюнин: «В 2017 г. у нас были переоценки различные, в 2018 г. у нас тоже есть разовые события».

На прибыли ВТБ нередко сказываются удачные сделки. В 2014 г. Агентство по страхованию вкладов продлило на пять лет депозит, выданный на санацию Банка Москвы (294,8 млрд руб. под 0,51% годовых), это позволило банку остаться прибыльным. В IV квартале 2017 г., о котором говорил Олюнин, ВТБ получил 17,5 млрд руб. дохода от переоценки финансовых инструментов и продажи ценных бумаг, еще 21 млрд руб. – в основном за счет продажи ОФЗ, полученных по программе докапитализации банков.

Последний квартал 2018 г. тоже, как выразился член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, «был очень богат на неорганические события». В октябре была закрыта сделка по продаже 100% «ВТБ страхования» «Согазу». ВТБ получил 10% акций объединенной компании и до 30 июня 2019 г. должен получить 14,6 млрд руб., следует из отчетности. Эта сумма может быть снижена максимум на 3,6 млрд руб., что зависит от оценки стоимости ряда активов «Согаза» (речь о НПФ «Газфонд», указывает представитель ВТБ). Доход ВТБ от сделки составил 54,1 млрд руб.

«Для предостережения от неверной интерпретации этих данных мы не использовали эту сделку для выполнения цели по прибыли», – заявил Пьянов и предложил посмотреть на это глазами менеджмента: весь положительный результат «утилизировали» другие разовые эффекты. Потери от выбытия «ВТБ Украина» (нацбанк Украины отозвал его лицензию) составили 17,3 млрд руб., а от обесценения вложений в «Мосметрострой» – 11,8 млрд, перечислил Пьянов, было и обесценение инвестиционной недвижимости (14,4 млрд руб. против 23,1 млрд в 2017 г. – «Ведомости»). ВТБ владеет 49% «Мосметростроя», и по итогам анализа независимого оценщика банку пришлось признать убыток от обесценения, говорится в отчетности.

Рынок требует больше

Без учета сделки с «Согазом» результаты ВТБ в IV квартале не выглядят сильными, пишет аналитик BCS Global Markets Елена Царева, указывая на снижение чистых процентного (на 5,6% до 110 млрд руб.) и комиссионного (минус 27,2% до 20,6 млрд) доходов по сравнению с прошлым годом. Аналитик «Атона» Михаил Ганелин в своей записке называет результаты «слабыми».

Не очень понравилась отчетность и инвесторам: обыкновенные акции ВТБ начали дешеветь на Московской бирже около полудня – в это время банк опубликовал отчетность. За день бумаги потеряли 1,2% – до 3,5 коп. (индекс Мосбиржи потерял 0,02%). Ганелин не ждет глубокой коррекции из-за опубликованных результатов, но сомневается, что «акции вернутся на радары инвесторов в ближайшие месяцы». Его компания после этих результатов отправила рейтинг ВТБ и целевую цену акций на пересмотр (с «выше рынка», целевая цена – 0,07 руб.).

Результаты ВТБ слабые в основном из-за снижения чистой процентной маржи (отношение разницы процентных доходов и расходов к активам) и комиссионных доходов, солидарен аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Снижение маржи банк объясняет деконсолидацией розничного «Почта банка»: доходность кредитов физлицам традиционно выше, рассказывает он. Повлияло и увеличение стоимости корпоративных депозитов.

Чистая процентная маржа банка за год снизилась с 4,1 до 3,9% (в IV квартале – 3,4%). Это результат заимствований у ЦБ, признавал Олюнин. По итогам III квартала ВТБ должен был регулятору 350 млрд руб., а деньги ЦБ достаточно дорогие (на тот момент стоили 8,5% годовых). На конец года и на дату раскрытия отчетности 26 февраля у ВТБ нет заимствований у ЦБ под нерыночные активы, подчеркнули Олюнин и Пьянов. ВТБ не заместил их клиентскими средствами: за последний квартал у него выросло привлечение от банков с 933,5 млрд до 1,4 трлн руб.

Снижение комиссионного дохода банк объясняет тем, что стал по-иному учитывать расходы по программе лояльности, говорит Клапко. По его данным, это всего 8 млрд руб. в год, или 2 млрд руб. в квартал. «Комиссионный доход ВТБ в IV квартале составил 20,6 млрд руб., тогда как рыночные ожидания были 27 млрд». Несколько лет назад ВТБ сделал ставку на комиссионный доход, и тот стал резко расти, но в середине прошлого года рост замедлился: выросла конкуренция в транзакционном бизнесе. В итоге сейчас банк даже не дал прогноз комиссионного дохода, заключил Клапко.

Результаты за целый год выглядят лучше. Чистый процентный доход ВТБ в 2018 г. вырос на 1,8% до 468,6 млрд руб., комиссионный – сократился на 5,6% до 90 млрд. Кредиты компаниям выросли за год на 15,5% до 8,4 трлн руб., розничным клиентам – на 28,7% до 3 трлн руб.