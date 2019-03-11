Финансы / Рынки

Иностранцы купили ОФЗ на рекордные 88 млрд рублей

Последний раз госдолг на такие суммы они покупали полтора года назад

Возвращение санкционной повестки не напугало зарубежных инвесторов, следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка, опубликованного в понедельник. В феврале нерезиденты купили ОФЗ на 88 млрд руб., это рекорд с сентября 2017 г., говорит представитель ЦБ. К концу месяца доля иностранных инвесторов в ОФЗ выросла с 24,4 до 25,5% (1,88 трлн руб.): последний раз таких значений она достигала в августе прошлого года. В обзоре ЦБ учитывает только остатки на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Американские сенаторы представили обновленный законопроект по санкциям против России 13 февраля. Он включает несколько мер, в том числе запрет для граждан США на операции с новым российским госдолгом со сроком обращения от 14 дней. Реакция иностранных инвесторов на обсуждение в США этого законопроекта была «незначительной и кратковременной», а рынок ценных бумаг в феврале оставался стабильным, пишет ЦБ в обзоре. Нерезиденты и «дочки» иностранных банков отреагировали на сообщения о санкциях намного сдержаннее, чем в апреле и августе прошлого года, отмечает ЦБ: нетто-покупки нерезидентами иностранной валюты за неделю с 14 февраля составили 28 млрд руб., тогда как в апреле и августе они достигали 153 млрд и 69 млрд руб. соответственно. Продажи ОФЗ в этот момент достигали 4 млрд руб. (против 73 млрд и 68 млрд руб. соответственно). По итогам февраля доходности ОФЗ выросли в среднем на 8 базисных пунктов (б. п.), но они по-прежнему остаются ниже, чем в конце прошлого года.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике