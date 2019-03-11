Иностранцы купили ОФЗ на рекордные 88 млрд рублей

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Максим Стулов / Ведомости

Возвращение санкционной повестки не напугало зарубежных инвесторов, следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка, опубликованного в понедельник. В феврале нерезиденты купили ОФЗ на 88 млрд руб., это рекорд с сентября 2017 г., говорит представитель ЦБ. К концу месяца доля иностранных инвесторов в ОФЗ выросла с 24,4 до 25,5% (1,88 трлн руб.): последний раз таких значений она достигала в августе прошлого года. В обзоре ЦБ учитывает только остатки на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Американские сенаторы представили обновленный законопроект по санкциям против России 13 февраля. Он включает несколько мер, в том числе запрет для граждан США на операции с новым российским госдолгом со сроком обращения от 14 дней. Реакция иностранных инвесторов на обсуждение в США этого законопроекта была «незначительной и кратковременной», а рынок ценных бумаг в феврале оставался стабильным, пишет ЦБ в обзоре. Нерезиденты и «дочки» иностранных банков отреагировали на сообщения о санкциях намного сдержаннее, чем в апреле и августе прошлого года, отмечает ЦБ: нетто-покупки нерезидентами иностранной валюты за неделю с 14 февраля составили 28 млрд руб., тогда как в апреле и августе они достигали 153 млрд и 69 млрд руб. соответственно. Продажи ОФЗ в этот момент достигали 4 млрд руб. (против 73 млрд и 68 млрд руб. соответственно). По итогам февраля доходности ОФЗ выросли в среднем на 8 базисных пунктов (б. п.), но они по-прежнему остаются ниже, чем в конце прошлого года.