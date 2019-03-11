«Мегафон» выкупит чуть более 20% своих акций

Андрей Гордеев / Ведомости

Владельцы 20,36% акций «Мегафона» предъявили их к выкупу по оферте, объявленной в декабре прошлого года, сообщил оператор. Подконтрольная ему компания «Мегафон финанс» предложила чуть более 659 руб. за акцию.

Всего акционеры предъявили к выкупу чуть более 126,2 млн акций, значит, «Мегафон финанс» потратит около 83,2 млрд руб. «Мегафон» сообщал, что готов предоставить «Мегафон финанс» до 90 млрд руб. По завершении сделки «Мегафон финанс» будет принадлежать около 42,9% акций оператора, а в свободном обращении останется около 0,8%.

Срок оферты «Мегафона» закончился в прошлый четверг. Тогда же Газпромбанк сообщил, что перестал быть акционером «Мегафона». Банк продал акции по оферте «Мегафона», сообщал «Интерфакс».

У Газпромбанка было около 117 млн акций «Мегафона» (18,79%). Аналитик Sova Capital Александр Венгранович оценивал этот пакет примерно в 77,5 млрд руб. Газпромбанк выкупил их в ноябре 2017 г. у шведской Telia за 60,4 млрд руб. Таким образом, банк мог заработать на сделке более 17 млрд руб.

По данным «Мегафона», его основной акционер – USM Group Алишера Усманова (чуть более 56,3% акций).

Избавляться от миноритарных акционеров «Мегафон» начал в прошлом году. Он провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, а заодно выкупил часть акций, обращавшихся на Московской бирже. За свои GDR и акции «Мегафон» заплатил примерно 37,6 млрд руб. и $568,4 млн.

Совет директоров «Мегафона» летом решил, что статус публичной компании перестал быть для нее приоритетом. Публичность мешает компании проводить рискованные сделки, вступать в экспериментальные партнерства, связанные с новыми продуктами и технологиями, активнее сотрудничать с госкорпорациями и т. д., объяснял «Ведомостям» исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.