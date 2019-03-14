Как банки и страховщики наживаются на заемщиках

Их выручка от страховок в последние годы росла так сильно, что в разы опередила выплаты клиентам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Страхование от несчастных случаев – выгодный для банков продукт Sergei Karpukhin / Reuters

Бум потребительского кредитования в прошлом году резко увеличил доходы банков еще и от продажи полисов страхования от несчастных случаев – эти их доходы растут с каждым годом. По закону это добровольный вид страхования, но он превращается в обязательный при оформлении кредита, особенно ипотечного.

Банки, согласно данным ЦБ, – основные продавцы этих полисов. В 2018 г. сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 39,8% до 169,5 млрд руб., из которых 86,2 млрд принесли продажи через банки. У «Альянс жизни» на кредиты приходится 80% продаж страховок от несчастных случаев, передала через представителя директор департамента разработки продуктов по индивидуальному страхованию жизни Евгения Волчёнкова. Рынок вырос в связи со значительным ростом кредитования населения, отмечает управляющий директор отдела страховых и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Алексей Янин.