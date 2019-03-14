Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: Банки совсем страх потеряли

Как банки и страховщики наживаются на заемщиках

Их выручка от страховок в последние годы росла так сильно, что в разы опередила выплаты клиентам

Бум потребительского кредитования в прошлом году резко увеличил доходы банков еще и от продажи полисов страхования от несчастных случаев – эти их доходы растут с каждым годом. По закону это добровольный вид страхования, но он превращается в обязательный при оформлении кредита, особенно ипотечного.

Банки, согласно данным ЦБ, – основные продавцы этих полисов. В 2018 г. сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 39,8% до 169,5 млрд руб., из которых 86,2 млрд принесли продажи через банки. У «Альянс жизни» на кредиты приходится 80% продаж страховок от несчастных случаев, передала через представителя директор департамента разработки продуктов по индивидуальному страхованию жизни Евгения Волчёнкова. Рынок вырос в связи со значительным ростом кредитования населения, отмечает управляющий директор отдела страховых и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Алексей Янин.

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