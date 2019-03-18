Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4776 от 19.03.2019 под заголовком: Евро получил налоговый вычет

Евро стоит меньше 73 рублей

Рубль укрепляется на фоне грядущих выплат налогов, дорожающей нефти и притока иностранцев в ОФЗ

Курс рубля значительно вырос на Московской бирже в понедельник. Доллар и евро дешевели до 64,14 руб. и 72,84 руб. соответственно (на 15.14 мск). Доллар не стоил столько с июня 2018 г., евро – с мая. К вечеру рубль немного ослаб: к 19.00 мск доллар стоил 64,47 руб. (минус 35 коп. к закрытию пятницы), евро – 73,08 руб. (минус 31 коп.).

«Экспортеры, опасаясь ужесточения санкций, придерживали часть выручки еще с прошлого года, но теперь устали ждать и начали продавать валюту в налоговый период», – говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Санкционный дисконт сокращается, продолжает он, и рубль возвращается к справедливой стоимости.

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Комментарии
bogdanov7080
19:02 18.03.2019
Какой налоговый период? Роснефть вся платит налогов в лучшем случае как ИП Сидоров, после всех манипуляций. Потому и не стали раскрывать налоговую тайну всех предприятий в РФ, а замутили всякие полумеры в виде хартий.
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