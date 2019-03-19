O1 Properties убедила держателей ее облигаций не предъявлять долг к погашению

Компания раньше входила в группу О1 Бориса Минца, но летом контроль приобрела кипрская Riverstretch Trading & Investmеnts instagram.com/o1properties

O1 Properties, один из крупнейших владельцев московской недвижимости, убедила держателей своих евробондов не предъявлять к погашению бумаги на $350 млн. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Ирландской фондовой биржи.

Право предъявить бумаги к погашению досрочно (они обращаются до 2021 г.) у бондхолдеров появилось в июле прошлого года, когда у O1 Properties сменился акционер. Ранее компания входила в группу О1 Бориса Минца, но летом контроль приобрела кипрская Riverstretch Trading & Investmеnts. Смена контроля над компанией по условиям выпуска этих бондов является основанием для предъявления бумаг к досрочному погашению.

O1 Properties в августе попросила держателей бумаг отказаться от этого права, объяснив просьбу временной нехваткой средств для выплат. За отказ компания предлагала премию. Первоначально инвесторы должны были определиться до 10 сентября, но компания несколько раз продлевала срок, последний раз – до 20 февраля. В феврале компания отозвала первоначальное предложение и направила инвесторам новое, оно было одобрено бондхолдерами на голосовании 14 марта, следует из сообщения на сайте Ирландской биржи.

Инвесторы получат премию в размере до 3% от номинала бумаг, сказал «Ведомостям» представитель O1 Properties: $30 на бумагу – тем, кто согласился внести изменения в выпуск до 1 марта, и $15 – тем, кто направил свое согласие после этой даты. Выплатить премии компания должна до 29 марта. Сколько O1 Properties на это потратит, он не сообщил.

За изменение условий выпуска проголосовали 87% бондхолдеров, сообщил представитель O1 Properties. Кроме того, в обмен на их отказ от досрочного предъявления бумаг O1 Properties внесет изменения в корпоративное управление, рассказал он: компания обязуется поддерживать определенное соотношение между исполнительными и независимыми директорами (из девяти членов совета директоров четыре должны быть независимыми), согласовывать сделки со связанными сторонами, сделать отчетность более детальной и, в частности, публиковать отчет в области устойчивого развития. Компания также привлечет Bank of New York Mellon в качестве эскроу-агента – в банке будет открыт счет для обслуживания долга по облигациям. «Мы считаем, что эти изменения делают O1 Properties более привлекательной с точки зрения работы с рынками капитала и подтверждают нашу приверженность к открытости и высокому уровню корпоративного управления», – заявил представитель компании.