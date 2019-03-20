Минфин готовится разместить евробонды на $3 млрд
Эксперты считают, что бумаги будут номинированы в евро
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Министр финансов Антон Силуанов
Евгений Разумный / Ведомости
Минфин может вернуться на рынок еврооблигаций до конца марта, сообщило агентство Bloomberg и подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Размещение планируется на следующей неделе, знает один из собеседников «Ведомостей».
Министерство может предложить бумаги сразу на всю сумму, предусмотренную в бюджете на этот год, – $3 млрд, говорят собеседники «Ведомостей» и пишет Bloomberg. Но в какой именно валюте будут номинированы бумаги, Минфин определит накануне размещения, сообщает агентство.
Представитель Минфина комментировать размещение евробондов отказался.
В прошлом году Минфин выходил на внешний рынок дважды: в марте разместил выпуск на $4 млрд, затем в ноябре – на 1 млрд евро.
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