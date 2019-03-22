Банки пересматривают условия доходных карт
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Доходные карты всегда пользовались популярностью у людей благодаря удобству: по сути, это вклад до востребования с повышенным доходом, который всегда под рукой.
«Такие карты постепенно становятся альтернативой традиционным депозитам с более комфортным режимом управления счетом; процент на остаток сопоставим, а в некоторых случаях и превышает ставку по вкладу», – утверждает исполнительный директор по технологиям «Росгосстрах банка» Олег Галеев. При этом средства на карточных счетах застрахованы.
С помощью такой карты можно оплачивать покупки и услуги, снимать и вносить наличные, в том числе дистанционно, пользоваться специальными сервисами и программами лояльности платежных систем и банков плюс получать процент на остаток. По словам директора по сегментам и некредитным продуктам Альфа-банка Алексея Ермакова, сегодня все хотят пользоваться платежной картой и получать за это дополнительную выгоду.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}