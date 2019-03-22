Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4779 от 22.03.2019 под заголовком: Банки меняют условия доходных карт

Банки пересматривают условия доходных карт

Получать высокий доход по картам становится все сложнее

Доходные карты всегда пользовались популярностью у людей благодаря удобству: по сути, это вклад до востребования с повышенным доходом, который всегда под рукой.

«Такие карты постепенно становятся альтернативой традиционным депозитам с более комфортным режимом управления счетом; процент на остаток сопоставим, а в некоторых случаях и превышает ставку по вкладу», – утверждает исполнительный директор по технологиям «Росгосстрах банка» Олег Галеев. При этом средства на карточных счетах застрахованы.

С помощью такой карты можно оплачивать покупки и услуги, снимать и вносить наличные, в том числе дистанционно, пользоваться специальными сервисами и программами лояльности платежных систем и банков плюс получать процент на остаток. По словам директора по сегментам и некредитным продуктам Альфа-банка Алексея Ермакова, сегодня все хотят пользоваться платежной картой и получать за это дополнительную выгоду.

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