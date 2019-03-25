Заканчивается налоговый период, традиционно поддерживающий рубль Андрей Гордеев / Ведомости

В понедельник, 25 марта, рубль на торгах на Московской бирже начал укрепляться. К 13.50 мск доллар подешевел на 39 коп. до 64,27 руб, евро – на 35 коп. до 72,72 руб.

Это позитивная реакция рынка на итоги расследования о возможном вмешательстве России в выборы в США, считает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen (подразделение private banking Райффайзенбанка) Владимир Веденеев. Накануне, 24 марта, генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессу детали доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 г., победу на которых одержал Дональд Трамп. Мюллер не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или сам Трамп сознательно вступали в сговор с Россией, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц об оказании помощи кампании Трампа», следует из доклада.

«Если бы расследование выявило следы прямого вмешательства России в выборы, вероятность ужесточения санкций значительно бы выросла», – отмечает Веденеев. Но опасения не оправдались и этого оказалось достаточно, чтобы рубль вернулся к росту, продолжает он.

Это кратковременный позитив – всего на пару дней, предупреждает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Из доклада следует, что российские власти все же пытались влиять на выборы через кибератаки и Агентство интернет-исследований, а это в перспективе может дать конгрессу США повод для ужесточения санкций, опасается он.

Чтобы у инвесторов появились основания уменьшить дисконт, применяемый к российским активам, потребуется более подробная информация о проведенной работе и новые расследования, пишут в обзоре аналитики Сбербанка: Уильям Барр не стал полностью снимать обвинения в правонарушениях с американского президента и его команды. Вероятнее всего, вопрос о предполагаемых связях Трампа с Россией в обозримом будущем пока не будет закрыт, его обсуждение продолжится, полагают они.

Кроме того, заканчивается налоговый период, традиционно поддерживающий рубль, – последние выплаты пройдут 28 марта, напоминает Покатович. К концу недели доллар может вернуться к отметке в 65 руб., ожидает он. По прогнозу директора по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрия Харлампиева, на этой неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 63,5–65 руб.