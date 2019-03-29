Банки заняли у ЦБ 70 млрд рублей по валютным свопам

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Андрей Гордеев / Ведомости

В четверг, 28 марта, банки одолжили у ЦБ 70 млрд руб. по валютным свопам, следует из данных регулятора.

Банки редко используют этот инструмент, так как он дорог – 8,75% годовых. В этом году банки покупали свопы трижды: 31 января – на 3 млрд руб., 4 и 5 марта – на 39 млрд и 111 млрд руб.