Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Эквайринг для чайников

Как устроен бизнес приема карт в России

Чем может обернуться борьба ритейла за снижение комиссий

В начале 2010-х гг. банковские карты в России уже не были в диковинку, но не все крупные торговые сети были готовы их принимать – сейчас сложно представить, что тогда в Metro или «Ашане» можно было расплатиться только наличными.

Уговорить «Ашан» стоило большого труда: торговая сеть заявляла, что из-за комиссий за прием карт ей пришлось бы повысить цены или пойти на снижение рентабельности на 1,5–2%. В итоге Visa сделала «Ашану» специальное предложение: тариф в 2–3 раза ниже рынка.

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