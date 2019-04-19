Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Эквайринг для чайников
Как устроен бизнес приема карт в России
Чем может обернуться борьба ритейла за снижение комиссий
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Использование карт привело к увеличению расходов потребителей во всем мире на $296 млрд
Андрей Гордеев / Ведомости
В начале 2010-х гг. банковские карты в России уже не были в диковинку, но не все крупные торговые сети были готовы их принимать – сейчас сложно представить, что тогда в Metro или «Ашане» можно было расплатиться только наличными.
Уговорить «Ашан» стоило большого труда: торговая сеть заявляла, что из-за комиссий за прием карт ей пришлось бы повысить цены или пойти на снижение рентабельности на 1,5–2%. В итоге Visa сделала «Ашану» специальное предложение: тариф в 2–3 раза ниже рынка.
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