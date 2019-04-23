ВТБ утвердил стратегию до 2023 года

Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: ВТБ соберет по мелочи

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ВТБ планирует увеличить клиентскую базу в рознице в 1,5 раза Максим Стулов / Ведомости

Группа ВТБ планирует в 2022 г. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в стратегии на 2019–2022 гг. Во вторник, 23 апреля, ее утвердил наблюдательный совет ВТБ. Прежняя стратегия действовала до конца 2019 г., но многих ключевых показателей, в том числе по прибыли и кредитному портфелю, банк достиг досрочно, объяснил первый зампред правления Дмитрий Олюнин.

Первоочередную задачу новой стратегии ВТБ определил как «постановку клиента и его удовлетворенности в центр усилий группы», следует из сообщения банка.

Розница и онлайн

ВТБ делает ставку на розницу и малый бизнес: к 2022 г. кредитный портфель физических лиц вырастет на 16%, а малого бизнеса – на 14%, депозиты – на 13 и 16% соответственно. У ВТБ должно стать 18 млн клиентов в рознице – в 1,5 раза больше, чем сейчас; доля рынка розничного кредитования дойдет до 22%, а доля таких кредитов в портфеле – до 35% (сейчас – 25,7%).