Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Россияне и банки бегут в ловушку

ЦБ не может остановить бум необеспеченного кредитования

Он может оказаться ловушкой для людей и для банков

«Люди уже, наверное, устали дальше вести такой аскетический образ жизни. Часть населения берет потребительские кредиты, чтобы хотя бы поддерживать уровень потребления», – объяснил депутатам бурный рост необеспеченных розничных кредитов после снижения реальных доходов в 2015–2017 гг. первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин (его цитирует «Интерфакс»).

Рост розничного кредитования – это «объективный процесс, не нужно его запрещать», но ЦБ настораживает его скорость: это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков, предупредил Тулин. И признал, что пока меры ЦБ по охлаждению этого рынка не привели к заметному сокращению годовых темпов роста, но уже влияют на месячные и квартальные данные: «Будем внимательно за этим следить».

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Комментарии
Лукоп
07:02 17.05.2019
Ничего скоро 2014 год покажется розовыми мечтами!
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