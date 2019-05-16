ЦБ не может остановить бум необеспеченного кредитования

Он может оказаться ловушкой для людей и для банков

Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Россияне и банки бегут в ловушку

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Средний размер необеспеченного потребительского кредита растет, отмечают аналитики ЦБ Наталья Шарапова / для Ведомостей

«Люди уже, наверное, устали дальше вести такой аскетический образ жизни. Часть населения берет потребительские кредиты, чтобы хотя бы поддерживать уровень потребления», – объяснил депутатам бурный рост необеспеченных розничных кредитов после снижения реальных доходов в 2015–2017 гг. первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин (его цитирует «Интерфакс»).

Рост розничного кредитования – это «объективный процесс, не нужно его запрещать», но ЦБ настораживает его скорость: это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков, предупредил Тулин. И признал, что пока меры ЦБ по охлаждению этого рынка не привели к заметному сокращению годовых темпов роста, но уже влияют на месячные и квартальные данные: «Будем внимательно за этим следить».